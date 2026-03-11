ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・久留米市で未明に建物火災 荒木町藤田のフレンドホール藤田東… 福岡・久留米市で未明に建物火災 荒木町藤田のフレンドホール藤田東側 約15分後にほぼ消火（3月11日午前2時9分ごろ発生） 福岡・久留米市で未明に建物火災 荒木町藤田のフレンドホール藤田東側 約15分後にほぼ消火（3月11日午前2時9分ごろ発生） 2026年3月11日 8時44分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、11日午前2時9分ごろ、久留米市荒木町藤田（目標:フレンドホール藤田 東側）で建物火災が発生した。同2時26分にほぼ消火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 福岡・宇美町の建物火災で消防隊出動 貴船1丁目14番付近（3月11日午前7時53分ごろ） 熊本・津奈木町の住民宅に警察や通信事業者かたる偽電話 お金受け取りに来た犯人を水俣署が逮捕 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護, グループウェア, 横浜, 床暖房, 明治大学, 老後, ネジ, 井の頭線, ホテル, リペア工事