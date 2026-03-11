ジンクスは破られた？ 米ツアー最高額大会の“第5のメジャー”がいよいよ開幕！ 知って得する豆知識をおさらい
米国男子ツアーは、現地時間12日（木）から4日間「ザ・プレーヤーズ選手権」が開催される。この大会は米ツアーの旗艦（フラッグシップ）大会であり、「マスターズ」、「全米プロ」、「全米オープン」、「全英オープン」に次ぐ“第5のメジャー”と呼ばれている。そんなビッグトーナメントを楽しむ前に、知って得する豆知識をおさらいしよう。
【写真】松山英樹のスイングをAI分析して大発見
◇■ツアープロNO.1決定戦、賞金額も“ケタ違い”そもそもこの大会は他のメジャーとは違い招待制ではなく、出場できるのはポイントランキングをはじめとした資格を満たす選手。これまで出場人数は144人だったが、今季はシード権の対象が125位から100位へと縮小された影響で、フィールドは120人に変更された（最終的に123人）。真の実力者たちによって白熱の試合展開が生み出される。「ツアープロNO.1決定戦」と呼ぶにふさわしい大一番だ。そして、賞金もケタ違いだ。総額はツアー最高額の2500万ドル（約39億4426万円）。優勝者には賞金450万ドル（約7億925万円）が与えられる。フェデックスカップポイントはメジャーと同様の750ポイントが加算される。さらに、優勝者には5年間のシード権が与えられる。これらの“好待遇”がこの大会の価値をさらに高めている。■もうジンクスは通用しない?この大会には、ある“ジンクス”があった。それは、「ザ・プレーヤーズ選手権で優勝した選手は、その年のマスターズで優勝できない」というもの。1974年に第1回大会が行われて以来、2006年までマスターズの2週間前の3月下旬に開催されていた。マスターズの前哨戦としての性格もあり、ツアートップ選手が集うこの大会での優勝者は当然、マスターズの優勝最有力候補と目される。だが、どういうわけか今大会と2週後のマスターズ両方を制する選手は現れなかった。01年のタイガー・ウッズ（米国）が初めてそのジンクスを破り、24年は世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）、昨年はローリー・マキロイ（北アイルランド）がこの2大会を制した。もうこのジンクスはぶち破られたといっていいのだろうか。■注目ホールは“アイランドグリーン”の17番パー3開催コースのTPCソーグラス・スタジアムコースは、名匠ピート・ダイが設計。このコースの名物ホールと言えば、17番パー3だ。140ヤード程度と距離こそ長くないが、池の中にぽつんと浮かぶ「アイランドグリーン」をとらえなければならないため、ティショットを失敗して池に入れる選手が多い難ホールとして有名である。毎年ドラマを生んできた17番に例年、4日間で約40個以上のボールが池に消える。今年もこの名物ホールから目が離せない。
