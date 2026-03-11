飲みの席で“嫌いな人”を告白、大先輩の反応 岸本加世子が思い出振り返り「本当に、みんないい方」
俳優の岸本加世子（65）が、10日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。大先輩との飲みの席でのエピソードを明かした。
【画像】「悪口じゃないよ」岸本加世子の“大先輩”
司会の黒柳徹子から「なんかうれしかった言葉ってあります？」と聞かれ、「先輩の皆さんにお食事に連れて行っていただいたりした時に、お酒が入って調子に乗って、『私あの人と共演させてもらったんだけど、どうも好きになれないんですよ』とぽろり。「ちょっと嫌いなんですよ」などと話したという。
すると、飲み会の席にいた俳優の水谷豊（73）から「加世ちゃん、それはね。悪口じゃないよって。感性の確認だからって…」と告白。「感性の確認は大事なんだよって教えてくださって、ちょっと気持ちが軽くなって」と振り返った。
黒柳は「フフフフ、すごいね。感性の確認だからね、言ったって別に。面白いね」と共感。「あなたよかったわね、いろんな方にかわいがってもらってね」と話すと、岸本は「本当に、みんないい方」としみじみ語った。
【画像】「悪口じゃないよ」岸本加世子の“大先輩”
司会の黒柳徹子から「なんかうれしかった言葉ってあります？」と聞かれ、「先輩の皆さんにお食事に連れて行っていただいたりした時に、お酒が入って調子に乗って、『私あの人と共演させてもらったんだけど、どうも好きになれないんですよ』とぽろり。「ちょっと嫌いなんですよ」などと話したという。
黒柳は「フフフフ、すごいね。感性の確認だからね、言ったって別に。面白いね」と共感。「あなたよかったわね、いろんな方にかわいがってもらってね」と話すと、岸本は「本当に、みんないい方」としみじみ語った。