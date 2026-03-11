大成功に導く「工藤式」ゆるやせ漢方ダイエット・メソッドとは？【ゆるやせ漢方ダイエット】

「工藤式」ゆるやせ漢方ダイエット・メソッドとは なぜ太ってしまうの? 人が太る原因は簡単です。それは、消費する以上に食べてしまうから。余った脂質や糖質が体に脂肪として蓄積されて太ってしまうのです。そんな当たり前のことはだれでも知っているはずなのに、やせたくてもやせられないという人が、私のクリニックに大勢訪れます。太ってしまった理由を尋ねると、食べる量が多すぎたり、甘いお菓子を食べるのを止められなかったり、脂っこい食べ物が好きだったり……と、人それぞれにさまざまな答えが返ってきます。中には、過去に何度もいくつものダイエットに挑戦したのにやせない、やせてもリバウンドしてしまった、という人もたくさんいます。こうした場合は、やせたいと思いながらも、ダイエットに関する認識がズレていたり、無意識に太ってしまう行動をとっていることがほとんどです。やせたいのに太ってしまう、ダイエットしてもやせないという人は、まず自分自身の食行動を知ることがとても大切です。そこにこそ、あなたが太る理由が隠れているのです。私の「ゆるやせ漢方ダイエット」では、まず、太ってしまう原因究明に力を注ぎます。自分でも気づかない、太ってしまう本当の理由や食行動の問題が分かることは、ダイエットの成功にとって欠かせない、とても大切なことなのです。あなたがなぜやせないのか。この章で謎を解き明かしましょう。【出典】『ゆるやせ漢方ダイエット』著者：工藤孝文/ダイエット・漢方外来医師