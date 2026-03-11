タレントのスザンヌ（39）が10日、インスタグラムを更新。大学を卒業したことを報告した。

スザンヌははかま姿で「学位記授与式」と掲示された会場で撮った、学位記を手にした笑顔のショットを掲載。本名の「山本紗衣」という文字も写っている。「日本経済大学を卒業しました お仕事をしながら 子育てをしながらの大学生活。正直、レポートの締め切りに追われて今日は無理かも…と思う日も何度もありました それでもここまで続けてこられたのは、支えてくださった先生方、いつも味方でいてくれた友達達、サポートしてくれた家族のおかげです（今日の卒業式も駆けつけてくれたよありがとう だいすき）」と大学名を改めて記しつつ、書き出した。

さらに「そして何より勉強しているわたしに ママがんばってね、僕もがんばるからねって応援してくれた息子の存在がとてもとても大きかったです 隣で宿題をしている息子と一緒に ママも宿題やっちゃおう！と机に向かって過ごした時間は、私にとって宝物でした」と記述。「いくつになっても、学ぶことは楽しい！そして、挑戦することに遅すぎることはないんだと感じた4年間でした」「大切な節目の日を迎えられて幸せです」などとつづった。

そして「またここから、新しいスタート！学んだことを糧にして成長していきたいです」と前向きに意気込んだ。

スザンヌは大学に通う一方で、アパレルブランドを立ち上げたり、地元熊本で元旅館を買い取って昨年2月、新たな旅館施設としてオープンさせるなど、幅広く活躍している。