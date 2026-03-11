「廃番って聞いて泣いてる」マジョマジョの名品″シャドーカスタマイズ″が販売終了へ。

資生堂のメイクアップブランド「マジョリカ マジョルカ」のアイシャドウ「シャドーカスタマイズ」が在庫限りで販売終了となります。2026年3月2日にブランドの公式Xアカウント（＠majolica_tweets）が発表しました。

Xでは「シャドーカスタマイズ廃番って聞いて泣いてる」「愛用してるから廃番になるの悲し...」「販売終了と聞いて急いで買ってきた」といった悲しみの声が続出しています。

「550円でこの粉質は本当にすごい」

販売終了の対象アイテムは以下の通りです。

・シャドーカスタマイズ

・シャドーカスタマイズ（フローティング）

・シャドーカスタマイズ（ブリリアントグリッター）

・シャドーカスタマイズケース

「シャドーカスタマイズ」は単色のパウダーアイシャドウシリーズです。ひと塗りでしっかりと発色し、光の効果で目元を立体的に見せてくれる効果もあります。豊富な色展開で、特に「BE286ゴージャス姉妹」「BE384コルク」が有名です。

550円という手に取りやすい価格で、SNSでは「マジョマジョのシャドーカスタマイズは名品だよね」「550円でこの粉質は本当にすごい」「今も500円なのびっくりしたわ」といった声が寄せられています。

ブランドの発表によると、「マジョリカ マジョルカの世界を楽しんでいただけるよう新しい展開に向けて準備を進めています。準備が整い次第お知らせいたしますので、ぜひご期待ください」とのこと。今後の展開に期待したいですね。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）