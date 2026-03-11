若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

3月10日（火）に放送された同番組では、今期3本のドラマに出演するなど俳優としても注目されている超特急・草川拓弥がゲストに登場。そのなかで、若槻が苦手なタイプの人についてトークする場面があった。

【映像】若槻千夏「圧倒的に経験がある」苦手な人を明かす「バラエティのノリはできない」

“めっちゃ営業かけてくるアパレル店員”、“デリカシーのない美容師”、“無愛想な店員”の中から、「一番イラっとするのは誰？」という問題で美容師を選んだ草川。一方で若槻は「圧倒的に経験がある」と前置きしてアパレル店員を選択した。

再現映像でアパレル店員あるあるの“これ私も持ってるんですけど”という言葉に反応した若槻は、「機能の説明ならわかる。『私も持ってるんですけど、めっちゃ乾くの早いんですよ』とか後につけてくれるならわかるけど、『持ってんですよ、これ』って言われると『あぁ…そうっすかぁ』って」と苦い表情に。

これには草川も「逆に欲しくなくなりますよね」と同意する。

すると若槻は、「だからといって、そこで『じゃあやめます！』っていうバラエティのノリはできないわけじゃないですか。全部に気を使わなきゃいけなくなる」と徐々にヒートアップ。

かと思いきや、急に我に返って「危ない、こうやってペラペラしゃべっちゃう。ネットニュースなるのよ、最近。そこまでイライラしないですけど」とコメントした若槻だったが、草川は「もう遅い（笑）」とツッコんでスタジオの笑いを誘っていた。