１１日の東京株式市場は大きく買いが先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比６６９円高の５万４９１７円と続伸。



前日に日経平均は１５００円超の急反発をみせたが、きょうも戻り狙いの買いが優勢。ただ、前日の米国株市場では、トランプ発言とは裏腹にイランがホルムズ海峡に機雷の設置を始めたことが報じられるなど地政学リスクへの警戒が再燃しており、ＮＹダウが大きく上昇した後に値を消すなど不安定な値動きをみせている、東京市場も米株価指数先物の値動きや、時間外のＷＴＩ原油価格の動向などを横にらみに方向感を欠くケースも考えられ、中東情勢に関するニュースフローには注意が必要となる。



出所：MINKABU PRESS