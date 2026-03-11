長時間の水洗いはNG！レタスの「ビタミンC」を流出させない3つの下ごしらえと調理術

レタスの栄養素を最大限に活かすためには、調理法や食べ合わせに配慮することが大切です。水溶性ビタミンの損失を抑える工夫や、脂溶性ビタミンの吸収を促す調理のポイントなど、実践的な方法をお伝えします。また、消化や吸収を妨げる可能性のある組み合わせについても確認していきましょう。

監修管理栄養士：

中西 真悠（管理栄養士）

効果的な調理法と避けるべき組み合わせ

■経歴2020年3月女子栄養大学栄養学部実践栄養学科卒業2020年4月株式会社野口医学研究所入社同年よりフリーの管理栄養士として活動開始、現在に至る・法人向け健康経営支援サービスの立ち上げと推進（新規および既存顧客への営業活動を主導）・食と健康に関する指導プログラムの実施（延べ2000人以上を対象にセミナーや測定会を通じて個別指導を実施）・SNSでの情報発信によるブランディング∟ Instagramにて食と健康に関する情報を発信し、フォロワー5万人超を達成∟ 企業のSNS商品撮影代行やレシピ開発を400件以上実施・サプリメントや雑貨のお客様相談室にてコールセンター業務を担当・保険調査業務の実務を担当

レタスの栄養素を活かすためには、調理法や食べ合わせにも注意を払うことが大切です。適切な方法を選ぶことで、栄養価を保ちながらおいしく食べられます。

栄養価を保つ調理のポイント

レタスは生で食べることが一般的ですが、これは水溶性ビタミンの損失を抑えられるためです。ビタミンCや葉酸は熱に弱く、水に溶けやすい性質があるため、加熱調理や水にさらす時間が長くなると失われやすくなる可能性があります。サラダとして生で食べる場合は、食べる直前に切ることで、切り口からの栄養素の流出を防げるでしょう。

調理する際は、軽く炒める程度にとどめることで、栄養素の損失を抑えられる可能性があります。特にロメインレタスなどの葉がしっかりした品種は、短時間の加熱調理に適しています。中華料理のようにさっと炒めて仕上げる方法は、食感を残しつつ、脂溶性ビタミンの吸収も高められるため効果的でしょう。

洗う際は、冷たい水で軽くすすぐ程度にとどめ、長時間水につけないようにします。水溶性の栄養素が水に溶け出してしまうため、洗った後は早めに水気を切ることが推奨されます。サラダスピナーを使用すると、効率的に水気を取り除けるでしょう。

消化や吸収を妨げる可能性のある組み合わせ

レタスと相性の悪い食材の組み合わせは少ないものの、いくつか注意すべき点があります。シュウ酸を豊富に含む食材（生のほうれん草など）と常に組み合わせて大量に摂取すると、カルシウムの吸収が阻害される可能性があります。ただし、レタス自体のシュウ酸含有量は少ないため、通常の食事量であれば問題になることはほとんどありません。

塩分の高い調味料やドレッシングを大量に使用すると、レタスのカリウムによるナトリウム排出効果が相殺されてしまう可能性があります。健康的な食生活を目指す場合は、ドレッシングの量を控えめにするか、酢やレモン汁、ハーブなどを活用した低塩分の味付けを選ぶことが推奨されます。

また、レタスを含むサラダに高カロリーのドレッシングやトッピングを大量に加えると、本来の低カロリーという利点が失われてしまいます。マヨネーズやチーズ、クルトンなどを使用する場合は、量に注意し、全体のバランスを考えることが大切です。

まとめ

レタスは日常的に手軽に取り入れられる野菜として、さまざまな健康効果をもたらす可能性があります。栄養素の特性を理解し、適切な食べ方や保存方法を実践することで、その価値を活かせるでしょう。食べ過ぎによるリスクや相性の良い食材との組み合わせを意識しながら、バランスの取れた食生活の一部として取り入れることが大切です。鮮度の良いレタスを選び、適切に保存して、日々の食事を豊かにしていきましょう。健康維持や生活の質の向上に向けて、レタスを上手に活用することをおすすめします。

参考文献

文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」