キウイやバナナで発症も？そばアレルギーの意外な「交差反応」と学校・職場での命の守り方

そばアレルギーを持つお子さんが学校に通う場合、学校側との連携が欠かせません。学校給食でそばが提供される場合は除去食や代替食の対応を確認し、献立表の事前チェックを徹底します。クラスメートや教職員に対して理解を求めることも大切です。エピペンを処方されている場合は、緊急時対応マニュアルを共有し、お子さん自身が自分のアレルギーについて理解することも重要です。

監修管理栄養士：

中西 真悠（管理栄養士）

監修管理栄養士：

中西 真悠（管理栄養士）

そばアレルギーと学校・職場での対応

そばアレルギーを持つお子さんが学校に通う場合、学校側との連携が重要です。学校給食でそばが提供される場合、除去食や代替食の対応を確認し、献立表の事前チェックを徹底します。また、クラスメートや教職員に対して、そばアレルギーの理解を求めることも大切です。遠足や修学旅行などの校外活動でも、事前に食事の内容を確認し、コンタミネーションを含めた安全性を相談します。

エピペンを処方されている場合は、学校にもその旨を伝えます。緊急時に備え「誰が・いつ・どこで」打つかを含む緊急時対応マニュアル（アクションプラン）を共有します。また、お子さん自身が自分のアレルギーについて理解し、怪しい食べ物は口にしないという意識を持つことも重要です。

職場での配慮

職場でも、そばアレルギーがあることを上司や同僚に伝えることが推奨されます。社員食堂での食事や、会社の懇親会などでの食事の際に、幹事や会場に事前に相談するなど、意図しない混入を防ぐための対策が取りやすくなります。また、緊急時に適切な対応を取ってもらうためにも、周囲に知らせ、万が一の際の救急要請やエピペンの補助について共有しておくことが命を守ることにつながります。

出張や外勤の際は、エピペンを常に身近な場所に携帯し、有効期限も定期的に確認して、万が一症状が出た場合に備えます。また、訪問先での食事の際も、そばを使用していないか、原材料や調理環境の確認を徹底することが重要です。そばアレルギーは周囲の理解と協力があることで、日常生活の質を保ちながら安全に過ごすことができます。

そばアレルギーと交差反応

そばアレルギーの方の一部では、他の食物に対しても交差反応性のアレルギー症状が出ることがあります。交差反応とは、そばのアレルゲンと似た構造を持つタンパク質が他の食物に含まれている場合に、その食物に対してもアレルギー症状が出る現象です。

そばと交差反応を起こす可能性がある食物としては、キウイフルーツ、バナナなどの果物、米、小麦、ライ麦などの他の穀物類、またはラテックス（天然ゴム）などが報告されています。ただし、すべてのそばアレルギーの方に交差反応が起こるわけではありません。これらの食物を初めて食べる際には、自己判断で試すのではなく、必要に応じて専門医に相談し、検査や指導を受けることが推奨されます。

まとめ

そばは日本の伝統的な食材として親しまれているだけでなく、ルチンを含む栄養価の高い食品です。ルチンによる毛細血管の強化や抗酸化作用や種類によりますが比較的低GI値であるといった特性は、血圧管理や血糖値管理に役立つ可能性があります。一方で、そばアレルギーは重篤な症状を引き起こすことがあり、該当する方は徹底した除去が必要です。そばを日々の食事で健康的に活用するためには、その効果と注意点を正しく理解し、自分の体質に合った食生活を送ることが大切です。気になる症状がある場合や、アレルギーが疑われる場合は、医療機関を受診し、医師や管理栄養士などの専門家の指導を受けることをおすすめします。

