【テニス速報】 BNPパリバ・オープン 第7日 アンドリー ルブリョフ / カレン カチャノフ vs フェリックス オジェ アリアシム / セバスチャン コルダ
BNPパリバ・オープン
大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日
開催地：アメリカ インディアンウェルズ
コート：ハード（屋外）
結果：[アンドリー ルブリョフ / カレン カチャノフ] 2 - 1 [フェリックス オジェ アリアシム / セバスチャン コルダ]
BNPパリバ・オープン第7日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス2回戦で、アンドリー ルブリョフ / カレン カチャノフとフェリックス オジェ アリアシム / セバスチャン コルダが対戦した。
第1セットはアンドリー ルブリョフ / カレン カチャノフが7-6で先取。第2セットはフェリックス オジェ アリアシム / セバスチャン コルダが6-4で奪い返したが、第3セットはアンドリー ルブリョフ / カレン カチャノフが10-5で制し、アンドリー ルブリョフ / カレン カチャノフがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-11 08:42:06 更新