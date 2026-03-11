スクウェア・エニックスは3月6日に、オンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV（FFXIV）」の展覧会「光の戦士の軌跡展 -Adventurer’s Chronicle-」を東京と大阪で開催すると発表しました。

あわせて、本展覧会の公式サイト、公式X（@FF14_EXHIBITION）、本展のために描き下ろされた新規アートも公開されています。

■ FFXIVの冒険の歩みをたどる展覧会

「光の戦士の軌跡展 -Adventurer’s Chronicle-」は、FFXIVの世界観をテーマにした展覧会。

「光の戦士」が歩んできたこれまでの冒険を、さまざまな展示を通じて振り返る内容となっています。また、会場では展覧会開催を記念したグッズの販売も行われます。

■ 東京・大阪の2会場で開催

東京会場は、2026年4月25日から5月10日まで、池袋・サンシャインシティ文化会館ビル3階 展示ホールCで開催。大阪会場は、2026年5月30日から6月14日まで、大阪南港ATC Galleryで行われます。

開催時間はいずれも10時から20時までで、最終入場は閉場の30分前まで。両会場とも最終日は17時閉場（最終入場は16時30分）となります。

なお、イベントの日時や内容は、今後の状況により変更・延期・中止となる場合があるとのことです。最新の運営情報は公式サイトや公式Xで案内されます。

「ファイナルファンタジーXIV」は、広大な世界を舞台に世界中のプレイヤーとともに冒険を楽しめるオンラインRPG。プレイヤー自身が主人公となり、世界を救う壮大なストーリーを体験できるほか、ダンジョン攻略やボスバトル、釣りやクラフトなど、さまざまなプレイスタイルで楽しめる作品です。

（c） SQUARE ENIX

