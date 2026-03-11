鉄道会社が、自転車を通じて沿線に人を呼び込む取り組みに力を入れている。

自転車をそのまま持ち込める列車を増やすほか、沿線を巡る「サイクルツーリズム」の環境を整備する動きも目立つ。鉄道の新たな需要を掘り起こすとともに、地域の活性化を図る狙いがある。（佐藤一輝）

経済効果は１億円

ＪＲ東海は昨年５月、浜名湖を望む弁天島駅（浜松市）前に、サイクリングの拠点を設けた。ロードバイクや電動アシスト自転車など約６０台をそろえ、１台数千円で貸し出している。

浜名湖周辺は高低差が少なく、飲食店や日帰り温泉の施設が点在しており、自転車で観光するのに適しているという。地元の観光協会と連携して周遊コースを提案するほか、周辺の飲食店で使えるクーポンも用意している。

昨年１２月までに約２４００人が拠点を利用し、約半年で年間の目標（２０００人）を上回った。利用者が食事や買い物をすることで、年間１億円の経済効果があると見込む。

昨秋には、富士山に近い東海道新幹線の新富士駅（静岡県富士市）でもレンタサイクルの実証実験を実施した。常設化を視野に入れており、担当者は「自転車観光は外国人の人気が高い。沿線にインバウンド（訪日客）を呼び込む新たな手段として力を入れたい」と意気込む。

国交省も補助

自転車を分解せず、そのまま持ち込める「サイクルトレイン」も増えている。観光客のほか、日常的に利用する人にとっても通勤・通学や買い物の範囲が広がる利点がある。

国土交通省によると、２０２４年度にサイクルトレインを実施したのは、全国に１４５路線あり、４年前の１・５倍に拡大した。国交省はローカル線の利用振興も期待できるとして、鉄道会社に費用の一部を補助している。

だが、乗客が増えるとは限らない。神戸電鉄は昨秋、利用低迷に悩む粟生（あお）線（神戸市北区〜兵庫県小野市）で実証実験を行ったが、利用者は８日間で延べ２４人にとどまった。

同社の担当者は「沿線にはサイクリングロードもあり、ポテンシャル（潜在力）はあるはずだが、認知度に課題があった」と話す。