この記事は2024年12月17日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

電源タップや延長コードをつないだ時に問題なのが、煩雑になりがちなコンセント周り。いざ使いたい時に埋まっていたり、空いているのに隣のコンセントとの間隔が狭くて挿せなかったりした経験も多いのではないでしょうか？

そんな問題を解決してくれるのが、CIOの「Polaris CUBE WALL」。壁コンセントにACコンセント×3口、USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを追加できる拡張電源タップです。

例えば、3口のコンセントでは電気スタンドや扇風機などを使用して、残りのUSBポートでノートパソコンやイヤホンを同時に充電できますよ。

CIO 壁挿し 電源タップ Polaris CUBE WALL USB PD 65W タイプC [CIO独自技術 NovaIntelligence搭載] USBタップ コンセント 急速充電 iPhone 17 / 16 / 15 Android Macbook iPad Galaxy S23 Ultra (ブラック) 4,580円 Amazonで見る PR PR 5,980円 楽天で見る PR PR

散らかりがちなコンセント周りをスッキリ整理！

「Polaris CUBE WALL」が一つあれば、壁コンセントを一気に拡張可能。最大のポイントはACアダプターを何個もつなげずに使えるので、ケーブルも絡まったりせずデスク周りの配線もスッキリ。

また、67Wの高出力USB-CポートではMacBookなどの急速充電も可能です。

同時充電の時も電力を自動調整してくれる

CIO独自制御技術のNovaIntelligenceも搭載しているので、充電する端末に合わせて電力を自動で調整してくれる優れものです。

ポートの出力を気にしながら端末をつなぐ必要がなく、同時充電時もストレスなく快適に充電できます。

出張や旅行にも便利なコンパクトサイズ

縦84mm×横54mmでクレジットカードとほぼ同じ大きさでありながら重量は180g。出張や旅行にも手軽に持ち運ぶことができます。

また、デザインに傷防止のシボ加工を施しているのでバッグに入れて持ち運ぶ時にも安心です。

「Polaris CUBE WALL」で壁コンセントを充電の中心にすれば、もっともっと快適なライフワークが過ごせるはずですよ。

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

