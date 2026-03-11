Image: Sonny Dickson/X

やっぱり縦長じゃなくて、横長デザインになるのかしら。

Apple（アップル）はこの秋iPhone 18 Proシリーズに加えて、同社初となる折りたたみiPhoneをリリースするとの予想が出ています。

Appleが手掛ける折りたたみスマートフォンは一体どんな見た目になるのか今からとても楽しみですが、ここで新たな情報が流れ込んできました。

広げたらまるでiPad mini？

pic.twitter.com/p0x5T1G1DH - Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 9, 2026

Appleが正式発表する前にiPhone 17 Pro用の純正クリアケースやクロスボディストラップなどの画像を投稿したリーカーのSonny Dickson氏が、折りたたみiPhoneとみられるCADレンダリング画像をXにポストしました。

ウワサどおりGalaxy Z FoldやPixel Foldに比べて横長デザインであることが確認できますが、端末を広げた状態だとiPad miniのようにも見えます。

あるニュースサイトが公開したCAD画像とされるものと今回ポストされた画像を比較してみると、ほぼ同じデザインであることがわかります。リアカメラ部分はiPhone Airのような横長カメラバーデザインが採用されるのかも？

もちろん実際はまったく違う見た目になる可能性も大いにあり得ますが、iPhoneとiPad miniの良いとこどりの端末になるかもって考えたら、やっぱりワクワクしちゃいますねぇ。

Source: X