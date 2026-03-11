《新作》大大大大当たりーーーッッ♡【マクドナルド】大人も欲しくなる可愛さ！「ハッピーセット」

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、お馴染みのアニメとコラボしたみんなで遊べるおもちゃが登場！ 今回は、2026年2月27日～3月5日までに登場していた第1弾のおもちゃにフォーカス。3月13日からは、第3弾として、今回ご紹介する第1弾のおもちゃと第2弾のおもちゃを合わせた全種6類に出合えるチャンスも。大人も欲しくなる可愛さのハッピーセットを、ぜひチェックしてみてください。

あのアニメとコラボしたカードゲーム

今回のハッピーセットは「みんなでUNO」。アニメ「SPY×FAMILY」と「僕のヒーローアカデミア」とのコラボで完成した、ミニサイズの「UNO」が付いてきます。第1弾のラインナップは、「UNO SPY×FAMILY ロイド」「UNO フリップ SPY×FAMILY アーニャ」「UNO オールワイルド 僕のヒーローアカデミア 轟 焦凍」の3種類。スタンダードなUNOだけでなく、ライトサイド・ダークサイドと2つの面を持つ「UNO フリップ」、すべてがワイルドカードで構成された「UNO オールワイルド」というように、3種類のUNOが登場しているところもポイント。

どれが出るかお楽しみ！

@ftn_picsレポーターHaruさんが「狙ってたの出たァーーーッッ！！」と大興奮でGETしたのは、「UNO SPY×FAMILY ロイド」「UNO フリップ SPY×FAMILY アーニャ」の2種類。外袋からは中身が分からない仕様になっており、袋を開ける時のワクワク感も楽しみのひとつになりそう。カードが入ったケースはもちろん、中のカードもそれぞれ異なるデザインで、コレクター心をくすぐります。大人数で集まったときに遊ぶだけでなく、コレクションとして飾っておくのもよさそうです。

UNO初挑戦の人も楽しめる

レポーターHaruさんによると、「中に遊び方の説明書も入っているので初めての人も安心してゲームに参加できる」のだそう。UNOで初めて遊ぶ人や、UNOで遊んだことはあるけれど、UNO フリップやUNO オールワイルドは初挑戦という人も、説明書があるならやってみたいと思えるのでは。さらに、マクドナルド公式サイトによると、「それぞれ1枚ずつホログラムの特殊カードが入っているのもポイント」なのだそう。レポーターHaruさんは「自慢したくなるほど、どのカードも可愛い」と、感想を投稿しています。

推しキャラGETは早めにチェックを！

3月6日から3月12日までの第2弾では、「UNO 僕のヒーローアカデミア 緑谷 出久」「UNO フリップ 僕のヒーローアカデミア 爆豪 勝己」「UNO オールワイルド SPY×FAMILY ヨル」の3種類が登場。自分の“推し”がいつGETできるのかチェックして、マクドナルドへGo！ ハッピーセットのおもちゃはすべて数量限定なので、欲しい人は早めのチェックをおすすめします。

