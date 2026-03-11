ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンド・プールC最終戦が行われ、日本代表「侍ジャパン」がチェコに9-0で勝利した。第3戦の時点で準々決勝進出を決めていた日本は、試合後にマイアミへ向かう飛行機に搭乗。大谷翔平（ドジャース）、吉田正尚（レッドソックス）らが機内の様子を公開した。

4戦全勝でプールCを1位通過した日本は米国へ向かった。大谷は11日の深夜3時ごろにインスタグラムのストーリー機能を更新し、機内からJAL（日本航空）の警備スタッフらが敬礼している様子を捉え、敬礼マークの絵文字を3つ添えた。

吉田もストーリー機能でJALをメンションし、ビジネスクラスと思われる機内の様子を公開した。「ご搭乗ありがとうございます」と書かれた野球柄の歓迎ボードや応援バット、帽子やタオルも置かれていた。

森下は機内で読書する鈴木誠也を“隠し撮り”し、ストーリー機能に公開。「さすがです」と記した。

各選手が思い思いの時間を過ごし、英気を養っていた。準々決勝は14日（日本時間15日）にローンデポ・パークで行われ、対戦相手はプールDのドミニカ共和国かベネズエラとなる。



（THE ANSWER編集部）