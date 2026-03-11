²Ï°æ´²¼¡ÏºÅ¸¡¢NY¤Ç³«Ëë¡¡¹ñ³°½é¡¢ºîÉ÷¤ÎÊÑ²½¤¿¤É¤ë
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÂçÀµ¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿¡ÖÌ±·Ý±¿Æ°¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆ«·Ý²È¡¢²Ï°æ´²¼¡Ïº¡Ê1890¡Á1966Ç¯¡Ë¤ÎÀ¸³¶¤ÈºîÉ÷¤ÎÊÑ²½¤ò¤¿¤É¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ö²Ï°æ´²¼¡Ïº¡¡²È¤«¤é²È¤Ø¡×¤¬10Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¼¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£²Ï°æ¤ÎÆüËÜ¹ñ³°¤Ç¤Î¸ÄÅ¸¤Ï½é¤á¤Æ¡£5·î10Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡²Ï°æ¤ÏÅçº¬¸©°ÂÍè¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüÍÑÉÊ¤òºî¤ë¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤ËÈþ¤ò¸«¤¤¤À¤¹Ì±·Ý±¿Æ°¤ò»×ÁÛ²ÈÌø½¡±Ù¤äÆ«·Ý²ÈÉÍÅÄ¾±»Ê¤é¤ÈÄó¾§¤·¤¿¡£
¡¡Å¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢²Ï°æ¤Î¼«Âð·ó¹©Ë¼¤À¤Ã¤¿²Ï°æ´²¼¡ÏºµÇ°´Û¡ÊµþÅÔ»Ô¡Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌó140ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤ÏµÇ°´Û¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²È¡×¤ò·ë¤Ö°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡²Ï°æ¤ÎÀ¸³¶¤ò»°¤Ä¤Î»þÂå¤ËÊ¬¤±¡¢¼ÂÍÑÅª¤ÊÆ«·Ý¤«¤é¡¢ÈÕÇ¯¤Ë¤ÏÁ°±ÒÅª¤ÊÌÚÄ¦¤ä½ñ¤Ê¤É¼«Í³¤ÊÂ¤·ÁºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÏºî³èÆ°¤ÎÊÑ²½¤ò¾Ò²ð¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤Î¾å±Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡²Ï°æ¤ÎÂ¹¤ÇµÇ°´Û¤Î³Ø·Ý°÷¡¢ºí¼î¹¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖË×¸å60Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Å¸Í÷²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½ä²óÅ¸¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£