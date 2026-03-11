安斉星来、骨オタクの法医学者に「まっすぐ向き合っていきたい」【コメントあり】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、4月8日スタートのフジテレビ水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）にモデルで俳優の安斉星来の出演が決定した。
【写真】『LOVED ONE』新キャスト一挙6人解禁
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。
多くの“死の真相”が闇に葬られている日本の現状を打破すべく、厚生労働省主導で新たに立ち上げられた法医学専門チーム「MEJ」。警察への調査指示や解剖の決定など、死因究明において捜査権限を持ち、科学的知識と鋭い推理によって“隠された真実”を解き明かすだけでなく、その先にある“残された人の想い”にも向き合っていく。そんなMEJを支えるのが、確かな専門性を兼ね備え、それぞれ葛藤を抱えながらも奮闘する若き法医学者たちである。
安斉星来が演じるのは、白骨遺体と向き合う骨オタクの法医学者・松原涼音（まつばら・すずね）。法歯学・骨学を専門とし、歯牙鑑定や骨の損傷痕から身元や年齢、生活背景までを読み解く秀才。情報が極端にそぎ落とされた遺体ほど闘志が湧くという研究肌で、沈黙した“骨の声”に耳を澄ませることに無上の喜びを見いだす。一方で私生活はアクティブ、物言いはストレート。忖度（そんたく）なく事実を突きつける姿勢は、時に周囲をたじろがせるが、その率直さこそが彼女の強みだ。当初は腰掛けのつもりで参加したMEJで、やがて現場の重みと真正面から向き合うことになる。
安斉は、恋愛リアリティ番組『虹とオオカミには騙されない』（2021年／ABEMA）で広く知られる存在に。その後は、『新空港占拠』（2024年／日本テレビ系）、『海に眠るダイヤモンド』（2024年／TBS系）、『御上先生』（2025年／TBS系）と話題作への出演が続く。さらに、2026年10月公開予定の『うるわしの宵の月』では初めて恋愛映画のヒロインを務める。クールなまなざしとミステリアスな空気感が印象的だが、役によってはふとした弱さや揺らぎも自然ににじませる。なお、フジテレビ系連続ドラマの出演は初となる。本作では、松原涼音の鋭利な知性と内面に渦巻く感情を大胆に表現し、チームに鮮やかな刺激を与える。
■安斉星来コメント
――本作のオファーを受けて
「台本を拝見して、１話完結でとても見やすく、“次はどんな事件が描かれるのだろう”とワクワクしました。一方で、これまで演じてきた役とは大きく異なるタイプだったため、正直なところ難しさも感じています。ただ、この役を乗り越えた先には新しい自分に出会える気がしているので、まっすぐ向き合っていきたいです。今回がフジテレビさんのドラマは初出演となりますが、以前ご一緒したことのあるスタッフの方もいて、安心感もありました。衣装合わせの段階から、皆さんの真剣な姿勢を感じたので、その思いに応えられるよう、緊張感を持って取り組んでいきたいと思います」
――松原涼音という役について
「涼音は物言いがストレートで忖度をしないタイプで、迷いなく演じられそうだと感じています。ただ、法医学、特に彼女が専門とする法歯学や骨学についてはこれまで触れてこなかった分、しっかり勉強が必要だと思っています。私はもともとモデル活動をしていることもあり、筋肉や体の構造には興味があって、人の足を見て“この人はバレーボールをやっていたのかな”と想像することもあるんです（笑）。そういう感覚も生かしながら、学びを深めて、最終的には、“骨オタク”になれるくらい役に入り込めたらと思います」
――放送を楽しみにしている視聴者の皆様へメッセージ
「法医学は、日本ではまだ広く知られている分野ではないと聞きました。私自身も今回初めて触れる世界なので、視聴者の皆さんと同じ目線で、一緒に学びながら楽しんでいけたらと思っています。これまであまり描かれてこなかったテーマの作品ですし、私自身も新しい一面をお見せできるように頑張りますので、ぜひ毎週ご覧いただけたらうれしいです」
