飼い主さんのお仕事中に、ワンコがおもちゃを持ってきたかと思いきや…？予想外の光景とワンコの表情に、思わず笑ってしまう人が続出！投稿は記事執筆時点で96万回を超えて表示され、4.6万件のいいねが寄せられています。

【写真：『犬がおもちゃを持ってきた』と思って振り向いたら…予想と違いすぎる『まさかのハプニングと表情』】

予想外のハプニング発生！

Xアカウント「rice_0520」に投稿されたのは、マルチーズの「ライス」くんの飼い主さんがお仕事をしていた時の出来事です。途中でライスくんがそばにやってきたので、飼い主さんが「おもちゃを持って遊びのお誘いにきたのかな？」と思って振り向いたら…。

なんとそこには、しっぽにおもちゃをくっつけたライスくんの姿があったとか！どうやらおもちゃにしっぽがハマって取れなくなってしまい、助けを求めにきたようです。予想外の可愛いハプニングに、思わず笑ってしまいます。

ワンコの愛おしすぎる表情

飼い主さんをじっと見つめて「これ取って」と訴えるライスくんは、「お仕事中にこんなこと頼んでごめん…」とばかりに申し訳なさそうなお顔をしていたといいます。その控えめな態度は、抱きしめたくなるほど愛おしいです。きっと飼い主さんもライスくんに癒されて、お仕事の疲れが吹き飛んでしまったことでしょう。

この投稿には「とても面白い」「犯罪級の可愛さなんですけど！」「申し訳なさそうな顔が尊すぎます」「人間味溢れてて愛おしいw」「平和すぎて癒された」といったコメントが寄せられています。

本当の兄弟のようなワンコたち

ライスくんのお家にはもう1匹「ハラミ」ちゃんというワンコがいて、2匹はとても仲良しなのだそうです。ハラミちゃんはチワワ×シーズーのMIX犬なので、ライスくんとは犬種が違うのですが、お顔立ちも体のふわふわ感もよく似ているのだとか。

まるで本当の兄弟のような2匹の姿は、あまりにも尊いです。これからもライスくんとハラミちゃんの仲良しで可愛い姿は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「rice_0520」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。