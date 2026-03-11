台風第３号が発生しました。

【写真を見る】【台風情報】台風3号（ヌーリ）発生 ほとんど停滞も、今後の動きと勢力は 気象庁は船舶に注意を呼びかけ

１１日３時、フィリピンの東の

北緯１１度４０分、東経１３８度０５分において、

熱帯低気圧が台風第３号になりました。

台風はほとんど停滞しています。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心の北西側２２０キロ以内と南東側１６５キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、２４時間後の１２日３時にはフィリピンの東の北緯１１度２０分、東経１３９度０５分を中心とする半径１２０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、

４８時間後の１３日３時には

マリアナ諸島の

北緯１２度４０分、東経１４１度４０分を中心とする

半径２１０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００２ヘクトパスカルが予想されます。

なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。



この方面の船舶は十分警戒してください。

■台風の位置と今後の進路は（画像）