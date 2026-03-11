【台風情報】台風3号（ヌーリ）発生 ほとんど停滞も、今後の動きと勢力は 気象庁は船舶に注意を呼びかけ
台風第３号が発生しました。
１１日３時、フィリピンの東の
北緯１１度４０分、東経１３８度０５分において、
熱帯低気圧が台風第３号になりました。
台風はほとんど停滞しています。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで
中心の北西側２２０キロ以内と南東側１６５キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
フィリピンの東の
北緯１１度２０分、東経１３９度０５分を中心とする
半径１２０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
４８時間後の１３日３時には
マリアナ諸島の
北緯１２度４０分、東経１４１度４０分を中心とする
半径２１０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１００２ヘクトパスカルが予想されます。
なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。
この方面の船舶は十分警戒してください。
