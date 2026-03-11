イランがホルムズ海峡の封鎖を宣言するなか、停泊するタンカー＝7日、オマーン首都マスカットの沖合/Benoit Tessier/Reuters

（CNN）イランは世界の原油の約5分の1が通過する輸送の要衝であるホルムズ海峡に機雷を敷設し始めた。この問題に関する米情報機関のリポートに詳しい情報筋2人が10日に明らかにした。

情報筋によると、機雷の敷設はまだ広範囲ではなく、ここ数日で数十個にとどまっているという。だが情報筋の1人はイランが小型船や機雷敷設艦の8〜9割超を依然として保有しているため、同海峡の航路に数百個の機雷を敷設することが可能だと指摘した。

CNNはこれまでに、イランの海軍と共に同海峡を現在実質的に支配しているイスラム革命防衛隊（IRGC）は、分散している機雷敷設艦や爆発物を積んだ船舶、沿岸のミサイル発射台などによって航行の「難所」を設ける能力を持つと報じている。

IRGCは以前、同海峡を航行する船舶を攻撃すると警告し、米国とイスラエルによるイラン攻撃が始まって以来、同海峡は事実上閉鎖されている。同海峡の状況について、通過にリスクが伴うことからCNNは「死の谷」と形容してきた。

トランプ米大統領は9日、同海峡を航行する船舶を米海軍が護衛する方法について検討していると述べた。だが当局者は10日、海軍はまだ1隻も護衛していないと明らかにした。