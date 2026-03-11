「49歳だなんてとても見えません」ほしのあき、美女だらけの誕生日会を公開！ 「セレブで可愛い」
タレントのほしのあきさんは3月9日、自身のInstagramを更新。美女だらけの誕生日会の様子を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】ほしのあきの美女だらけ誕生日会
ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「華やかな誕生会」「幸せですね」「セレブで可愛い」「49歳だなんてとても見えません」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
ヨンアさん、美香さんなどが参加ほしのさんは「3月生まれのかなちゃんと一緒にお祝いしてもらっちゃったー」とつづり、スライドショー形式の動画を投稿。モデルの渡香奈さんとのダブル誕生日会が開かれたようです。参加者はモデルのヨンアさん、美香さん、デザイナー・クリエイティブディレクターの福王寺彩野さんなど、総勢8名の美女たち。とても華やかなパーティーです。
板野友美さん＆福王寺さんとのスリーショットも！2月21日の投稿では「板野友美ちゃんのブランド @rosyluceのポップアップへ」と報告したほしのさん。福王寺さん、タレントの板野友美さんとのスリーショットを公開していました。三者三様の美しさが目を引きます。今後の投稿にも期待したいですね。
