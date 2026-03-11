レクサス“新”「”ちいさい”高級車」に注目

レクサスは、2025年12月4日にコンパクトクロスオーバー「UX300h」の一部改良を発表しました。

市街地での扱いやすさと上質感を両立させたモデルとして位置づけられ、今回のアップデートにも注目が集まっています。

【画像】超カッコいい！ これがレクサス“新”「”ちいさい”高級車」です！ 画像で見る（45枚）

UXは2018年のデビュー以来、都会で使いやすいサイズと洗練されたデザインで支持されてきました。

コンセプトは「Creative Urban Explorer」。街中での取り回しの良さに加え、スタイリッシュさと走行性能をバランスよく備えている点が特徴です。

全長4495mm×全幅1840mm×全高1540mmというボディサイズは、日本の都市部でも扱いやすく、5名乗車に対応する実用性も確保しています。

エクステリアはレクサスらしい存在感が際立ちます。

象徴的なスピンドルグリルを中心に、L字型デイタイムランニングライトを組み合わせたLEDヘッドランプ、左右をつなぐ一文字のリアランプなど、精悍さと上質さを併せ持つ造形が随所に盛り込まれています。

室内は和の思想を取り入れたドライバー中心の空間づくりが印象的で、和紙調オーナメントなど上質な素材を採用しています。

視界の広さや操作性を重視したレイアウトも相まって、落ち着きのある独自の世界観が広がります。

パワートレインは2リッターハイブリッドのみで、2WDとAWDを設定。WLTCモードで最大26.3km／Lという優れた燃費性能を実現。

安全装備は「Lexus Safety System＋」を全車標準装備し、日常の運転を幅広くサポートします。

グレードは「version L」「F SPORT」「version C」の3種類がラインナップされています。

2025年12月4日の一部改良では、インテリアの質感向上や装備のアップデートが中心となりました。

新たに設定された「インテリアイルミパッケージ」では64色のイルミネーションが選べるようになり、前席足元やコンソールトレイの輝度も向上。夜間の視認性と室内の雰囲気づくりの両面で進化が図られています。