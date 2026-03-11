東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7120 高値0.7168 安値0.7053
0.7289 ハイブレイク
0.7229 抵抗2
0.7174 抵抗1
0.7114 ピボット
0.7059 支持1
0.6999 支持2
0.6944 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5929 高値0.5964 安値0.5908
0.6015 ハイブレイク
0.5990 抵抗2
0.5959 抵抗1
0.5934 ピボット
0.5903 支持1
0.5878 支持2
0.5847 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3580 高値1.3602 安値1.3542
1.3667 ハイブレイク
1.3635 抵抗2
1.3607 抵抗1
1.3575 ピボット
1.3547 支持1
1.3515 支持2
1.3487 ローブレイク
