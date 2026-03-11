東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7120　高値0.7168　安値0.7053

0.7289　ハイブレイク
0.7229　抵抗2
0.7174　抵抗1
0.7114　ピボット
0.7059　支持1
0.6999　支持2
0.6944　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5929　高値0.5964　安値0.5908

0.6015　ハイブレイク
0.5990　抵抗2
0.5959　抵抗1
0.5934　ピボット
0.5903　支持1
0.5878　支持2
0.5847　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3580　高値1.3602　安値1.3542

1.3667　ハイブレイク
1.3635　抵抗2
1.3607　抵抗1
1.3575　ピボット
1.3547　支持1
1.3515　支持2
1.3487　ローブレイク