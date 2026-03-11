今回は、ママ友が嘘をついた理由についてのエピソードを紹介します。

お腹が痛いんじゃなかったの…？

「子供をウチの子と同じ幼稚園に通わせ、同じマンションに住むTちゃんママは図々しい人です。ある雨の日、幼稚園に子供を連れて行くのに困っていたTちゃんママ親子を車に乗せてあげたら、その日以来、Tちゃんママは私を運転手代わりに使うようになってしまい……。

そしてとある日のこと、幼稚園に行くためマンションのエントランスを通ると、Tちゃんママが『お腹が痛い』と言ってうずくまっていたんです。そこで私がTちゃんを代わりに幼稚園まで連れていくことになりました。ただ、私が救急車を呼ぼうとすると断固拒否されました。

さらにその日の夕方、Tちゃんママから『お腹がまだ痛いから、ウチの子のお迎えもお願い』と連絡があり、Tちゃんを迎えに行きましたが、夕方になってもTちゃんママは迎えにこず、Tちゃんに夜ご飯を食べさせることになりました。

で、夜遅くになりやっとTちゃんママが迎えに来たけど、朝会ったときは全然違い、おしゃれしていて、ばっちりメイクだったんです。『お腹が痛くて動けない』と言っていたのは嘘で、子供をうちに預けてどこか遊びに行っていたんだな、と直感がはたらきましたが、後日推しのライブに行っていたと判明しました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年6月）

▽ にしてもこんなすぐバレるような嘘、なんでつくのかと思ってしまいますね。このママ友とはできるだけ関わりたくないでしょうが、同じマンションで同じ幼稚園となると、そうもいかないのでしょうか……。

