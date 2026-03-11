主人公・竹内涼真の“手洗い”オマージュ？ヒロイン・井上真央、発砲疑惑深まる意味深演出＜再会＞

3月10日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第8話では、劇中で描かれるメインの事件の犯人候補である岩本万季子（井上真央）が“手を洗う”一幕が。

本作では、23年前に人を撃ってしまった主人公・飛奈淳一（竹内涼真）が激しく手を洗うシーンが何度も挟みこまれており、「もしかして万季子も同じ状態なのでは…？」と思わせる意味深げなシーンとなっていた。

（※以下、第8話のネタバレがあります）

【映像】淳一の手洗いを彷彿させる万季子のシーン

◆手を洗う万季子の横には…

23年前、小学生だった淳一・万季子・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生は、強盗事件の犯人に撃たれて殉職した圭介の父・和雄（弓削智久）の遺体を発見。

和雄の拳銃をタイムカプセルに入れて埋めるも、この拳銃が23年越しに、直人の兄の命を奪った事件の凶器として使用される事態が発生し、直人が犯人として名乗り出た。

しかし前回第7話のラストで、直人が淳一に「凶器の拳銃は事件後タイムカプセルに戻した」と話すも、淳一がそれを確認しに行くとタイムカプセルの中は空だった。

このことを淳一が直人に伝えると、直人は「違う…違う…なんでだよ…違う…なんでだよ、まきちゃん」と、万季子の名前を口にして崩れ落ち、万季子が拳銃を持ち出したことを示唆する幕引きとなっていた。

そして第8話では、万季子が家で手を洗っているシーンが。洗面台の脇には、万季子が掘り起こしてきたと思われる凶器の拳銃が置かれていた。

本作ではこれまで、23年前に強盗犯を撃ってしまった淳一が、その罪を洗い流そうとするかのように一心不乱に手を洗うシーンが何度も挟みこまれてきた。そんな“手洗い”を今度は万季子がする展開となり、「万季子も淳一と同じような罪を抱えている？」と思わせるシーンとなっていた。