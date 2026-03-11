１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８３．４５ドル（－１１．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５２４２．１ドル（＋１３８．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８９０８．３セント（＋５０５．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８４．７５セント（－１３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３６．２５セント（－１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８７．２５セント（＋６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３４８．０３（－８．８６）
出所：MINKABU PRESS
