１０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ小反落 ナスダックは小幅続伸 １０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ小反落 ナスダックは小幅続伸

リンクをコピーする みんなの感想は？

１０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３４．２９ドル安の４万７７０６．５１ドルと小反落した。ホルムズ海峡においてイラン側が機雷の設置を開始したと一部で報じられ、全体相場の重荷となった。イランを巡る軍事衝突が長期化するとの懸念も広がり、不安定な展開が続いた。



ボーイング＜BA＞やセールスフォース＜CRM＞が売られ、ロブロックス＜RBLX＞やフィグマ＜FIG＞、フェア・アイザック＜FICO＞が下値を探った。半面、スリーエム＜MMM＞やキャタピラー＜CAT＞がしっかり。コーニング＜GLW＞やシティグループ＜C＞が値を上げ、ウラニウム・エナジー＜UEC＞が高い。



ナスダック総合株価指数は１．１５ポイント高の２万２６９７．１０と小幅続伸した。メタ・プラットフォームズ＜META＞やエヌビディア＜NVDA＞が堅調。ゼブラ・セラピューティクス＜ZVRA＞やバーテックス・ファーマシューティカルズ＜VRTX＞が急伸した。半面、マイクロソフト＜MSFT＞が冴えない展開。パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞が株価水準を切り下げ、トムソン・ロイター＜TRI＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS