アトレティコがトッテナムから5発!! バイエルンは敵地で6発のゴールラッシュ!!:CL決勝T1回戦第1戦1日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は10日、決勝トーナメント1回戦第1戦1日目を各地で開催した。
トッテナム(イングランド)と対戦したアトレティコ・マドリー(スペイン)は相手のミスからゴールを重ね、前半15分までに3点のリードに成功。その後はともに2点ずつを奪い合い、ホームのアトレティコが5-2で先勝した。
アタランタ(イタリア)のホームに乗り込んだバイエルン(ドイツ)は攻撃陣が爆発。前半12分にDFヨシプ・スタニシッチのゴールで先制すると、その後はMFマイケル・オリーズが2得点を記録するなどチームとして5点を加点し、第1戦を6-1で制した。
リバプール(イングランド)をホームに迎えたガラタサライ(トルコ)は開始早々の前半7分にCKの流れからMFマリオ・レミナが決めて先制。その後は追加点こそ生まれなかったものの、リバプールの反撃を許さずに1-0で第1戦を終えることとなった。
ニューカッスル(イングランド)とバルセロナ(スペイン)の一戦は、スコアが動かないまま終盤を迎える。後半41分にMFハービー・バーンズがゴールを陥れてニューカッスルが先制するが、45+6分にFWラミネ・ヤマルのPKでバルセロナが追い付き、1-1で第2戦を迎える。
なお、2日目は翌11日に行われ、第2戦は17日、18日に開催される。
【決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)】
[第1戦]
3月10日(火)
ガラタサライ 1-0 リバプール
A・マドリー 5-2 トッテナム
アタランタ 1-6 バイエルン
ニューカッスル 1-1 バルセロナ
3月11日(水)
レバークーゼン vs アーセナル
パリSG vs チェルシー
ボデ・グリムト vs スポルティング
R・マドリー vs マンチェスター・C
