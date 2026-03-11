米国とイスラエルによるイラン攻撃は、火力発電所の主な燃料である液化天然ガス（ＬＮＧ）の価格高騰を招いている。

海上輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実上封鎖され、主要産出地のカタールが供給を停止した。事態が長期化すれば電気料金の値上がりにもつながりかねず、官民が対策に追われている。（久米浩之、長沼美帆）

原油と連動

経済産業省は１０日、電力・ガス会社や商社の幹部らとＬＮＧの調達を巡る「官民連絡会議」を開き、対応を協議した。山田賢司副大臣は春の冷暖房消費が少ないことから数か月は電力需給に問題はないと説明し、「安定供給に支障をきたす状況にはない」との認識を示した。

輸入の９割以上を中東に頼る原油とは異なり、ＬＮＧは中東依存度が１割超と調達先の分散化が進んでおり、当面の供給面の影響は限定的だ。

ただ、日本が調達するＬＮＧは、原油価格に一定程度連動して決まる数十年単位の長期契約が大半だ。経産省によると、原油価格がＬＮＧ価格に影響し、電気料金に反映されるには４〜９か月かかる。冷房需要で電力消費が増える夏場の負担増につながる懸念がある。

国内の発電に占める割合は、電力需要ピーク時の調整電源として使われる高コストの石油火力が１割に満たないのに対し、比較的低コストの基幹電源とされるＬＮＧ火力は３割強に上る。電気事業連合会の森望会長（関西電力社長）は「長期化すれば、世界のＬＮＧ需給バランスや価格に与える影響が大きくなることも考えられる」と述べた。

カタール生産停止

中東のカタール国営のエネルギー会社「カタール・エナジー」は２日、国内のＬＮＧ操業施設が攻撃を受けたとして生産を停止したと発表した。カタールはＬＮＧ供給全体の２割を占める世界２位の産出国で、価格面での影響が懸念される。

市場から調達するアジアのＬＮＧスポット取引価格は、２月２７日時点で１００万ＢＴＵ（英国式熱量単位）あたり１１・０６ドルだったが、３月９日時点では２４・８０ドルと２倍以上に高騰している。日本全体のＬＮＧ調達のうちスポット調達は２割を占める。

ＬＮＧは天然ガスをマイナス１６２度まで冷却して液体化し、体積を気体時の約６００分の１まで圧縮してタンカーで大量に輸送している。日本は輸入したＬＮＧの約６割を火力発電用、約４割を都市ガス用に利用している。

２０２５年の日本のＬＮＧ輸入量のうちカタールは５％強で、大半が発電向けとみられる。日本ガス協会によると、国内の都市ガス事業者はカタールからＬＮＧを調達しておらず、「すぐに都市ガスの安定供給に支障があるとは考えにくい」というが、調達価格の上昇がガス料金の値上げにつながる可能性がある。

備蓄制度なし

ＬＮＧは石油のような国家備蓄の制度がない。各事業者が需要を見ながら管理している状況で、在庫は約３週間分とされる。ＬＮＧは気化しやすく長期備蓄が難しいため、２５４日分の備蓄がある石油と比べて少ない。赤沢経産相は１０日の閣議後記者会見で「ＬＮＧは備蓄が難しいので、今後の事態の推移次第では我が国の経済が大きな影響を受ける可能性がある」と危機感を示した。

発電大手ＪＥＲＡの奥田久栄社長は１０日の官民連絡会議で、事業者間での燃料在庫の情報共有などを呼びかけた。経産省は電力・ガス会社間でＬＮＧの融通を行う仲介に乗り出すことも検討する。