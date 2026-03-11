高打点を連発させた。3月10日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、KADOKAWAサクラナイツの渋川難波（最高位戦）が登板。アガリ6回、そのうちの4回が1万2000点という猛攻で、持ち点7万7800点の大トップを決めた。

【映像】渋川の高打点ラッシュ！一時8万点を超える強烈なアガリ

いきなり、大きく動いた。当試合は起家からセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）の並びでスタート。東1局では、先制リーチをかけた醍醐がリーチ・一発・ツモ・赤2・ドラの親跳満・1万8000点をアガった。渋川は東1局1本場、醍醐に2900点（＋300点）を放銃。僅差ながらもラス目に沈んだ。

それでも、東1局2本場では鳴きで牽制する仲林に応戦。見事にアガリ牌を引き寄せ、リーチ・ツモ・七対子・ドラ2の跳満・1万2000点（＋600点）を獲得した。続く親番の東2局では1人テンパイで3000点、東2局1本場では渋川、内川、仲林の3人テンパイで1000点を加点。東2局2本場では内川のリーチにヤミテンで対抗し、タンヤオ・ツモ・赤・ドラの親満貫・1万2000点（＋600点、供託4000点）を奪取した。

これでトップ目に立つと、東2局3本場でもリーチ・ツモ・平和・三色同順の親満貫・1万2000点（＋900点）を完成。南1局ではリーチ・ツモ・ドラの4000点、親番の南2局では白・ドラ2の7800点をアガった。南2局1本では早々にテンパイさせるも、変化を見越してヤミテンを選択。その後、理想的な形でリーチをかけ、リーチ・ツモ・タンヤオ・平和・一盃口の親満貫・1万2000点（＋300点、供託1000点）を成就させた。この時点で、持ち点は8万5000点。以降は少し点数を減らしたものの、7万7800点の大トップで試合を終えた。

「なんか手がよかったなって感じですね」。試合後、渋川は笑顔を見せた一方、「本当は（チームが）大ピンチなので、2トップ分と言わず3トップ分、4トップ分を取ろうと思っていたんですけど、南場の親がノーテンで流れちゃったというか、流しちゃった感じなので。そこが悔しかったですね」とコメント。今期の最高打点に迫る勢いだったことについては、「本当に、チームのためを思って。最高打点なんて、10万4700点とか、そんな数字は1ミリもちらつかなくて…」とおどけた。

第1試合は、チームメイトの岡田紗佳（連盟）が、粘った末の悔しい2着だった。「サクラナイツはみなさんご存じの通り、かなり厳しいんですけど、なんとまだ10戦ありまして。今日、120ポイント近く返したと思うので、このペースでいけば、もちろん残れる。まだまだ諦めずにやっていきますので、最後まで応援よろしくお願いします」。春にサクラは欠かせない。セミファイナル進出を目指して、さらに魔神が暴れ回る。

【第2試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）7万7800点／＋97.8

2着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）2万7600点／＋7.6

3着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）9500点／▲30.5

4着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）−1万4900点／▲74.9

【3月10日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋838.7（110/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋758.3（112/120）

3位 BEAST X ＋563.4（114/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋11.7（112/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲44.2（110/120）

6位 TEAM雷電 ▲94.5（112/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲205.4（112/120）

8位 EARTH JETS ▲581.3（114/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲613.9（114/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲632.8（110/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

