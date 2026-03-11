【NASCAR】第4戦 Straight Talk Wireless 500（フェニックス・レースウェイ／日本時間3月9日）

【映像】ピットで繰り広げられた驚きの光景（実際の様子）

米国を代表するレースエンターテインメント、NASCAR（ナスカー）の第4戦で、あるマシンが他のマシンのピットに入るという、驚きのシーンが見られ、放送席とファンを驚かせている。

レース中盤、131周目に1台のマシントラブルが原因でイエローコーションが発せられた。次々とマシンがピット作業をこなしていく中で、ファーストステージを制して好調だったライアン・ブレイニーの12号車にペナルティが科されたことが表示される。

実況の野村達也アナウンサーは「違うピットボックスでピット作業を行った？…という情報が入ってきております」と言及。リプレイを見ると、ジョーイ・ロガーノのピットへブレイニーの12号車が入ってきて、ロガーノのクルーがタイヤを増し締めする様子が映し出されている。

「ロガーノのピットボックスに入って締め直してもらった」

解説のジャック・アマノ氏によれば、「（ホイールのナットが）ちゃんと締まっていない可能性があったので、チームメイトで一番先頭にあったロガーノのピットボックスに入って締め直してもらった」とのこと。

レース中にホイールが外れてしまった場合、クラッシュする可能性も高く、より大きなペナルティを科されてしまうため、苦肉の策をとったことになる。行為自体はチームの指示によるものだと思われるが、ロガーノのクルーたちが仕方なさそうに作業している光景は滑稽でもあった。

このハプニングを観た視聴者からも、「ロガーノがピットロード先頭でよかったね」「しぶしぶやってる笑」「やってくれるのが面白い」「ロガーノのピットで増し締め」「離タイヤするより損は少ない」「違うチームだったらおもろい」といった珍事を楽しむコメントが寄せられている。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）