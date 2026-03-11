完成度高すぎん！？「まるで本物みたいに細かい！」リアルすぎて感激した100均ミニチュア

ミニチュアグッズが豊富なセリアで、レコードのミニチュアを発見。とても小さいのに、デザインや形、質感がとてもリアルで感激しました！まるで昔懐かしいレコードのような、レトロなデザインに釘付け♡バリエーション違いの商品もあり、全種ゲットしたくなること間違いなしですよ。ミニチュア好きさんは要チェックです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ドール レコード 2P

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4542804162851

細部までこだわった作りに感動！セリアでミニチュアサイズのレコードを発見

セリアの推し活やドール関連グッズは、クオリティが高くて毎回必ずチェックしています。またしても気になる商品を見つけてゲットしてきました！

今回ご紹介するのは、こちらの『ドール レコード 2P』という商品。ミニチュアサイズのレコードです。

デザインがかなり細かい部分まで凝っていて、見つけた瞬間思わずカゴにINしてしまいました！

昔懐かしいシティポップ系の曲を思わせるような、レトロで可愛いデザインがたまりません♡

ちなみに、ジャケットもレコードも紙製だと思います。

しかも、実際に袋状になっていて中にレコードをしまえるという、芸の細かさに感動…！

裏面までしっかりと再現されています。

あまり目立たない部分ですら凝っているだなんて、デザインにこだわりを感じます。

まるで童謡や昭和歌謡のレコード風！デザイン違いも可愛い♡

『ドール レコード 2P』は、異なるバリエーションも展開されていました。

こちらは童謡や昭和歌謡のレコードを模したデザインになっています。

イラストのテイストや色使いもそれぞれ凝っていて、見ているだけでもなかなか面白いです！

そして、こちらも裏面までこだわったデザインになっています。

こうして並べてみると、写真だけだと本物のレコードと錯覚してしまいそうなくらいリアルですね…！

ミニチュアなので、ぬいぐるみやドールと一緒にディスプレイして楽しめます。

サイズが小さいので、ガチャ詰めポーチなどに入れて楽しむのもいいかもしれません。

実際に売り場では推し活・ぬい活系のコーナーにありましたが、物としての出来が良いので、ミニチュアコレクターの方にもおすすめです！

今回は、セリアで見つけた『ドール レコード 2P』をご紹介しました。

これは2種類ゲットしたくなること間違いなし！セリアで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。