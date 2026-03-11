完成度高すぎん！？「まるで本物みたいに細かい！」リアルすぎて感激した100均ミニチュア
商品情報
商品名：ドール レコード 2P
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4542804162851
細部までこだわった作りに感動！セリアでミニチュアサイズのレコードを発見
セリアの推し活やドール関連グッズは、クオリティが高くて毎回必ずチェックしています。またしても気になる商品を見つけてゲットしてきました！
今回ご紹介するのは、こちらの『ドール レコード 2P』という商品。ミニチュアサイズのレコードです。
デザインがかなり細かい部分まで凝っていて、見つけた瞬間思わずカゴにINしてしまいました！
昔懐かしいシティポップ系の曲を思わせるような、レトロで可愛いデザインがたまりません♡
ちなみに、ジャケットもレコードも紙製だと思います。
しかも、実際に袋状になっていて中にレコードをしまえるという、芸の細かさに感動…！
裏面までしっかりと再現されています。
あまり目立たない部分ですら凝っているだなんて、デザインにこだわりを感じます。
まるで童謡や昭和歌謡のレコード風！デザイン違いも可愛い♡
『ドール レコード 2P』は、異なるバリエーションも展開されていました。
こちらは童謡や昭和歌謡のレコードを模したデザインになっています。
イラストのテイストや色使いもそれぞれ凝っていて、見ているだけでもなかなか面白いです！
そして、こちらも裏面までこだわったデザインになっています。
こうして並べてみると、写真だけだと本物のレコードと錯覚してしまいそうなくらいリアルですね…！
ミニチュアなので、ぬいぐるみやドールと一緒にディスプレイして楽しめます。
サイズが小さいので、ガチャ詰めポーチなどに入れて楽しむのもいいかもしれません。
実際に売り場では推し活・ぬい活系のコーナーにありましたが、物としての出来が良いので、ミニチュアコレクターの方にもおすすめです！
今回は、セリアで見つけた『ドール レコード 2P』をご紹介しました。
これは2種類ゲットしたくなること間違いなし！セリアで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。