「凝ったメニューがレンチンで一瞬！」100均のお手軽時短キッチングッズ

オムレツを作るとなると、ちょっとしたコツが要りますよね。フライパンにこびりつかないように油も使うので、減量中だとちょっと気になる部分も…。なんとダイソーで、電子レンジで作れるオムレツ専用の時短グッズを発見！溶き卵を入れてレンチンするだけで、それっぽいメニューが完成します♡油も使わずヘルシーですよ。

商品情報

商品名：レンジで簡単！オムレツ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480675480

溶き卵を入れてチンするだけ！ダイソーの『レンジで簡単！オムレツ』がお手軽！

ダイソーといえば、電子レンジで簡単に調理できる時短キッチングッズが充実していますよね。中でも卵料理を作れる商品の種類が多いのですが、新たに気になるものを発見したのでご紹介します！

それが、こちらの『レンジで簡単！オムレツ』という商品。電子レンジで簡単にオムレツを作れるアイテムです。

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

オムレツをフライパンで作るとなると、コツが要りますよね。

それに対して、こちらは容器をパカッと開いて中に溶き卵と具材を入れて、電子レンジで加熱するだけというシンプルでお手軽なグッズです。

構造も複雑ではなく、お手入れがしやすい点も魅力的です。

まずは溶き卵を作っていきます。

ボウルに卵2個と、水または牛乳（大さじ2杯）を入れて、よく溶きほぐします。

溶き卵を容器の片面に流し込みます。

お好みで塩、コショウ、ハム、チーズを入れてアレンジしてもOKです！

しっかりとフタを閉めたら、レンジ（700W：1分）で加熱します。

加熱が終わったら一度レンジから取り出し、卵の固まっている部分と固まっていない部分を適度に混ぜます。

再度フタをして、レンジ（700W：30秒）で加熱して完成です。半熟すぎる場合は、さらに10秒ずつ様子を見ながら加熱してください。

油なしでヘルシーなオムレツが完成！加熱時間は調整するのがおすすめ◎

お手軽さはとてもいいのですが、700Wで1分加熱したところ固まっていない部分がなく、この時点でほぼ完成という感じの仕上がりでした。

筆者の場合は中身までしっかりと火が通ってしまったので、もしかしたら最初の加熱はもっと短時間でも良さそうな気がします。

こればかりは電子レンジとの相性もあると思うので、適切な時間を把握できるまでは何度か微調整が必要かもしれません。

適切な加熱時間を把握するまではちょっとしたコツが要りますが、油なしでオムレツが簡単に作れるのは嬉しいかぎり！

脂質制限中でも、それっぽいメニューをヘルシーに楽しめます。

味付け次第だとは思いますが、プリンや茶碗蒸しのような風味ともいえる味わいです。油を使っていないので、全体的にあっさりとしています。

電子レンジ調理でありながら、卵のしっかりとした弾力や柔らかさを楽しめます。

ケチャップを添えれば、もう立派なメインディッシュに！

ハムやチーズを加えることで、バリエーションも楽しめます。

今回は、ダイソーの『レンジで簡単！オムレツ』をご紹介しました。

忙しい朝ごはんや、クタクタで帰ってきた日の晩御飯に、ちょっぴり楽できる便利なアイテム。凝ったメニューを手軽に作れるのでおすすめです！

ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。