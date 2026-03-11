「オープン戦、ＤｅＮＡ６−１広島」（１０日、横浜スタジアム）

手応えがにじんだ前回登板から一転して、課題の残る投球になった。今年２度目の対外試合登板に臨んだ広島先発・森下暢仁は４回８安打３失点。「全然ダメだったので、反省ばかりです」と振り返った。

１点を先制してもらって迎えた初回から不安定な投球だった。先頭・蝦名にいきなり死球を与え、２死三塁から筒香に外角直球を捉えられて左翼席に逆転２ランを被弾。三回には宮崎に左前適時打を食らって追加点を与えた。予定の４イニングは投げきったものの、毎回安打を浴びた。

「全体的によくなかった」と右腕。前回登板の４日・オリックス戦（京セラ）では３回１安打無失点で最速１５０キロを計測していたが、この日は最速１４５キロ。試合開始時の気温は５度で寒さが厳しいマウンドだったものの、「しっかり準備した中（での結果）だったので」と自らにベクトルを向けた。

新井監督は「球が高かったね」と右腕の投球に言及。浮き彫りになった課題に対して森下自身は「どの球種も良くなかった。また映像をしっかり見ながら取り組んでいく。やってきたことを出せるようにやっていきたい」と修正を誓った。

指揮官は「結果と内容」と見定めて、３月中旬の開幕投手決定を見込んでいる。１１日には森下と開幕投手を競う床田が先発する。