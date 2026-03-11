「オープン戦、ＤｅＮＡ６−１広島」（１０日、横浜スタジアム）

手応えがにじんだ前回登板から一転して、課題の残る投球になった。今年２度目の対外試合登板に臨んだ広島先発・森下暢仁は４回８安打３失点。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「体が重そう」と心配した。

◇ ◇

森下はらしくないというか立ち上がりからピリッとしなかったね。球のキレがないし、スピードも１４５キロ程度。ストライクとボールもはっきりしていた。４回で８安打はちょっと打たれすぎ。球が全部高くて甘い。初回の筒香の逆転２ランも外寄り高めに浮いた球を左翼へ狙い打たれたものだ。

坂倉のリードも工夫がほしかった。ＤｅＮＡ打線は追い込まれると、右打者左打者を問わず、逆方向へ打ち返してきた。そういう傾向をいち早く察して、もっと内角の球を使っていかないといけない。真っすぐで内角を突いておけば、多少キレを欠いていたとしても詰まらせることはできる。

森下は体が重そうだったし、少し痩せたんじゃないかな。ちょっと体調面が心配だけど、そうはいっても、シーズンに入れば投手陣の大黒柱として頑張ってもらわないといけない。この日のように球が走らない時は制球力や配球面で工夫して、悪いなりにも抑える投球が求められるし、それができるだけのポテンシャルも持っている。