カンヌ批評家週間OP作品『アダムの原罪』公開決定 ダルデンヌ兄弟製作の医療ヒューマン・サスペンス
2025年の「第78回カンヌ国際映画祭」批評家週間オープニング作品として上映され、大きな反響を呼んだベルギー映画『Adam’s Sake（英題）』が、『アダムの原罪』の邦題で、6月5日より東京の新宿武蔵野館、シネスイッチ銀座ほか全国で順次公開される（提供：ニューセレクト／配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）。
【動画】映画『アダムの原罪』特報映像
本作は、医療・福祉分野の労働環境改善が叫ばれる日本にとっても他人事ではない現実をあぶり出した一作。小児科病棟を舞台に、骨折して運ばれてきた4歳の少年とその母親の処遇をめぐって繰り広げられる息詰まる人間模様を、ひとりの献身的な女性看護師の視点に立って映し出す。
製作には、『ロゼッタ』『ある子供』などで知られるベルギーの巨匠ジャン＝ピエール＆リュック・ダルデンヌ兄弟が参加。監督は1984年生まれのローラ・ワンデル。近年、独自の作家性と社会性を兼ね備えた作品で世界的な注目を集めるベルギー映画界の新世代を代表する才能だ。
2021年公開の長編デビュー作『Playground／校庭』では、小学校を社会の縮図として描き、7歳の少女の視点で子どもたちの残酷な世界を映し出した。同作はカンヌ国際映画祭で国際批評家連盟賞を受賞し、米アカデミー賞国際長編映画賞ショートリストにも選出され、世界的に注目を集めた。長編第2作となる本作では、78分というコンパクトな上映時間の中で、無駄を一切そぎ落とし、冒頭から観客を不穏な状況へと引き込む。
物語は、とある病院の小児科センターに左腕を骨折した4歳の少年アダムが入院するところから始まる。栄養失調で痩せ細った彼の状態を受け、裁判所は移民のシングルマザーである母レベッカ（アナマリア・ヴァルトロメイ）の面会を制限する命令を下す。自らもシングルマザーである看護師長ルシー（レア・ドリュッケール）は、息子と引き離され、親権を失うことを恐れるレベッカに寄り添おうとする。しかし、レベッカの軽率な行動、上司や同僚からのプレッシャーによって追いつめられたルシーは、母子を救いたい気持ちと病院が従うべき司法制度との間で葛藤を深めていく。
人手不足などで慢性的にひっ迫した医療現場は、病院内の厳格なルールや司法制度に沿って運営されているが、それらのシステムは決して万能ではない。医療従事者はすべての患者をケアしたい、母親は愛する我が子をずっと抱きしめていたい。ワンデル監督が描こうと試みたのは、そんな“当然のこと”がままならなくなってしまった現代社会の歪み。
母子を引き離す裁判所命令に疑問を抱いた主人公の看護師ルシーの行動、勇気ある決断に焦点を当て、人間の良心、他者への共感といった主題を織り交ぜながら、最優先して守られるべき子どもの“命”についての重い問いを投げかける濃密なドラマが展開される。
本作は、慌ただしい激務に奔走するルシーの後ろ姿を手持ちカメラで追い続ける。その緻密に構築された映像スタイルは、時間軸を一夜に限定したフィクショナルなストーリーに、ドキュメンタリーのような臨場感と強烈なサスペンスを生み出している。
主演2人の迫真の演技からも目が離せない。容易に答えの出ない道徳的ジレンマに直面する看護師ルシーを演じるのは、『ジュリアン』でセザール賞主演女優賞に輝き、『CLOSE／クロース』『あやまち』など幅広いジャンルで活躍するフランスのレア・ドリュッケール。『あのこと』で脚光を浴び、『タンゴの後で』『モンテ・クリスト伯』『ミッキー17』といった話題作が相次ぐルーマニア出身のアナマリア・ヴァルトロメイが、孤立したシングルマザー、レベッカの苦境を全身で体現する。
圧倒的なまでに没入度が高い映像世界は、人間の尊厳や命の尊さに触れる根源的なテーマと相まって、観る者の胸を締めつけずにおかない。ふたりの女性の葛藤、共鳴を通して希望のありかを模索する本作は、はたしてどこへ行き着くのか。“沈黙”が多くを物語るラストシーンに心揺さぶられずにいられない。
解禁されたティザービジュアルには、4歳のアダムが母レベッカにしがみつく姿が映し出され、「ママといたい。でもしにたくない」という言葉が添えられている。特報映像では、母子が病院内で引き離される場面や、レベッカが「あの子を奪うの？」と泣きながら訴える姿が映し出され、制度と良心の狭間で揺れる看護師ルシーの決断が描かれている。
（C）DRAGONS FILMS - LES FILMS DU FLEUVE - LES FILMS DE PIERRE - LUNANIME - FRANCE 3 CINEMA - BE TV & ORANGE - PROXIMUS - RTBF (TELEVISION BELGE) - SHELTER PROD
