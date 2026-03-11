【ばけばけ 第114話あらすじ】トキ、サワと再会 松野家を訪ねてきた人物とは
【モデルプレス＝2026/03/11】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第114話が、3月12日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
知事（佐野史郎）に、ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になる許可をもらいに訪れたトキ（高石あかり）とヘブン。しかし、取り付く島もなく一蹴されてしまう。錦織（吉沢亮）に協力を頼もうと中学校を訪れたトキは、そこでサワ（円井わん）と再会する。
やはり、錦織に断られてしまうトキ。失意の中、トキとヘブンの元に勘右衛門（小日向文世）が訪ねてくる。日本人になるヘブンに、勘右衛門は名前を考えてきたと告げる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」第114話／3月12日（木）放送
知事（佐野史郎）に、ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になる許可をもらいに訪れたトキ（高石あかり）とヘブン。しかし、取り付く島もなく一蹴されてしまう。錦織（吉沢亮）に協力を頼もうと中学校を訪れたトキは、そこでサワ（円井わん）と再会する。
やはり、錦織に断られてしまうトキ。失意の中、トキとヘブンの元に勘右衛門（小日向文世）が訪ねてくる。日本人になるヘブンに、勘右衛門は名前を考えてきたと告げる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】