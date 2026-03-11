女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は11日、第113話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第113話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になるためには、江藤安宗（佐野史郎）の許可が必要。錦織友一（吉沢亮）の助力を得ようと訪ねたヘブンは、親友との再会を果たしたものの、協力を断られてしまう。失意の中、錦織の真意も分からず、トキとヘブンは困惑。その折、松野司之介（岡部たかし）と松野フミ（池脇千鶴）が雨清水タエ（北川景子）に会ってきたと切り出し…という展開。

タエは雨清水三之丞（板垣李光人）にトキの復籍を報告した。

三之丞「よかったです。この家があることが、役に立てて」

タエ「本当にね。時に、生きていることが恥だと思ったことも、なかったわけではありません」「苦しかったわね」

三之丞「雨清水の人間であることを、恨めしく思ったこともありました。何遍も、何十遍、何百遍も」

タエ「わたくしもです。ですが、生きてきてよかった。命を…何とかつないで。こんなふうにはなってしまいましたが、雨清水を…残してこられて」

雨清水傳（堤真一）の遺影。夕食の時間。

三之丞「母上、失礼を承知で。母上の料理が、この頃、美味しいです。美味しいです！」

タエ「そうよね、わたくしもそう思います。以前はひどかったですから」

西日が差し込む中、母子は笑い合う。

時代に取り残され、一時はタエが物乞いに。三之丞も朝から晩まで石を積む、賽の河原のような日々を送ったが、雨清水家を守ったことがトキとヘブンの正式結婚を手助けした。

SNS上には「生きてきてよかった。おタエ様（涙）」「三之丞、大人になって（涙）」「何と美しい親子。泣けた」などの声が続出。視聴者の涙を誘った。