キスミー フェルムのルースパウダー限定登場♡透明感を叶える特別デザイン

ベースメイクの仕上がりを格上げしてくれる「キスミー フェルム ルースワンダーフィニッシュＳＰ」から、数量限定デザインのルースパウダーが登場します。光できらめく白い花をイメージした特別パッケージと、透明感あふれる仕上がりが魅力のアイテム。くすみを自然にカバーしながら、上品なツヤ感を演出してくれます。2026年3月23日（月）より数量限定で発売される、春メイクにもぴったりな注目コスメです♡

限定デザインの輝くルースパウダー



「キスミー フェルム ルースワンダーフィニッシュＳＰ」は、限定1色・内容量10g、価格は2,300円（税込2,530円）。光できらめく白い花をイメージした特別デザインで、メイク時間を華やかに彩ります。

カラーは「51 クリアルーセント」。肌のくすみを自然にとばし、明るく澄んだ印象へ導く限定カラーです。

ダイヤモンドパウダーが透明感ときらめきを与え、まるで素肌そのものが美しくなったような仕上がりを叶えます。

2026年3月23日（月）数量限定発売。

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。

透明感を高める美肌仕上げ



パウダーには、しっとり感とさらさら質感、ツヤ感をバランスよく組み合わせた独自のエアリー処方を採用。肌に溶け込むようになじみ、軽やかなのに気品あるツヤ肌を演出します。

さらに、パールとシルク（すべてうるおい成分）を配合。光の透過と反射のW効果で透明感と明るさを引き出し、肌を美しく見せてくれます。

ソフトフォーカス効果のスムージング処方により、毛穴や凹凸もふんわりカバーし、均一でなめらかな美肌へ導きます。

うるおい美容液成分として、ナイアシンアミド、ヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーエキス、カミツレエキスを配合。メイクしながら肌のうるおいもサポートします。

ムラなく仕上がるマシュマロパフ



付属のマシュマロパフにもこだわりが詰まっています。厚みと弾力のあるパフが肌にやさしく密着し、軽く押さえるだけでムラなく均一にパウダーを広げることができます。

きめ細かなパウダーとパフの組み合わせにより、ふんわり軽やかな仕上がりに。ベースメイクの最後に重ねることで、より美しいツヤ肌を演出できます。

春メイクを格上げする限定パウダー



透明感のある明るい肌を演出しながら、上品なきらめきも楽しめる「キスミー フェルム ルースワンダーフィニッシュＳＰ」。

特別感のある限定デザインは、メイクポーチに入れておきたくなる可愛さです♡

数量限定アイテムなので、気になる方は早めにチェックしてみてください。春のメイクをより美しく仕上げてくれるルースパウダーとして、毎日のベースメイクに取り入れてみてはいかがでしょうか♪