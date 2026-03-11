女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は11日、第113話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第113話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になるためには、江藤安宗（佐野史郎）の許可が必要。錦織友一（吉沢亮）の助力を得ようと訪ねたヘブンは、親友との再会を果たしたものの、協力を断られてしまう。失意の中、錦織の真意も分からず、トキとヘブンは困惑。その折、松野司之介（岡部たかし）と松野フミ（池脇千鶴）が雨清水タエ（北川景子）に会ってきたと切り出し…という展開。

ヘブンは錦織の屋根裏部屋に初めて入った。

錦織「しかし、残念ながら、お気持ちは分かりますが…知事からの信頼が、今の私にはないのです」

ヘブン「ワタシノセイ？ワタシ、クマモトイッタノセイ？」

錦織「何がきっかけかは…。ただとにかく、お力には…」

錦織が頭を下げると、後方の本棚にはヘブンの本が2冊ずつ。錦織丈（杉田雷麟）から送られてはきたが、錦織も自ら手に入れていた。ヘブンもそれに気づく。

錦織は久しぶりに登校。錦織がヘブンの頼みを断ったと聞き、庄田多吉（濱正悟）は「ヘブンさんがおまえのもとを離れていったからか？」。錦織は答えない。

アバンの屋根裏部屋のシーンは3分弱。SNS上には「病人の声（涙）」「声までか細くなってしまって」「やはり同じ本が2冊ずつ（涙）」「買ってくれていたんだ（泣）」「まだ学校に籍はあったんだ」「かなり無理して学校に」「庄田さんに核心を突かれた背中だったけど…ヘブンさんを親友だと思っている気持ちは残っていると思う。2人が仲良く笑って終われるようにしてほしい」などの声が続出。視聴者の涙や驚きを誘った。

2人の友情は果たして。