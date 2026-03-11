高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」の第114回が３月12日に放送予定です。

【写真】勘右衛門はヘブンの名前を考えてきたという

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下３月12日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

知事（佐野史郎さん）に、ヘブン（トミー・バストウさん）が日本人になる許可をもらいに訪れたトキとヘブン。

しかし、取り付く島もなく一蹴されてしまう。

錦織（吉沢亮さん）に協力を頼もうと中学校を訪れたトキ。

やはり、錦織に断られてしまう。

失意の中、トキとヘブンの元に勘右衛門（小日向文世さん）が訪ねてくる。

日本人になるヘブンに、勘右衛門は名前を考えてきたと告げる。