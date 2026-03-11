魚座は年下にご縁あり！乙女座は大人の雰囲気を心がけると◎　3/11〜3/25【下弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】

3月11日は下弦の月。下弦の月から上弦の月までのまでの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！

■月星座を調べるには？

月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。

正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。

■月星座が「牡羊座」のあなた

シングルさんもカップルさんも、一番やっちゃダメなのは「〇〇歳までに結婚すること」って、年齢で区切って予定を立てること。自分もお相手も追い詰めることに。

♡ツラ恋の処方箋

自然なタイミングを待つのが幸せの近道。

■月星座が「牡牛座」のあなた

シングルさんもカップルさんも、母親の意見に惑わされないほうがいい未来が待っているみたい。自分の恋やパートナーシップについては、自分の考えで決めましょう。

♡ツラ恋の処方箋

母親とは歩む時代も違うから。

■月星座が「双子座」のあなた

シングルさんは気になる人と距離が縮まるきっかけがありそう。ただ、舞い上がるのはまだ早いかも。カップルさんは親しいからこそ、馴れ馴れしくしすぎないように。

♡ツラ恋の処方箋

どんなに好きでも、お相手は他人であることを忘れないで。

■月星座が「蟹座」のあなた

シングルさんはアプローチがうまくいかないなら、やり方を見直す必要があります。また、諦めるという選択肢も。カップルさんは言いたいことを言う時期じゃなさそう。

♡ツラ恋の処方箋

ちょっとした調整期間と思ってください。

■月星座が「獅子座」のあなた

シングルさんは好きな人を追いかけるより、グッとこらえて「待つ」作戦がオススメです。カップルさんは自分のほうが「してあげる」ことが多くならないように。

♡ツラ恋の処方箋

恋愛に限らず、人間関係はバランスが大事。

■月星座が「乙女座」のあなた

シングルさんは明るい笑顔もいいけれど、しっとりとした大人の雰囲気を武器にするといいかもしれません。カップルさんはお相手を質問攻めにしないであげて。

♡ツラ恋の処方箋

影や秘密の部分も大切な要素。

■月星座が「天秤座」のあなた

シングルさんは、まだお相手がどういう人かわからないなら飛び込んじゃダメです。カップルさんはちょっとしたひと言でお相手を傷つけてしまう可能性が。

♡ツラ恋の処方箋

ひとまず慎重に進めましょうか。

■月星座が「蠍座」のあなた

シングルさんは理想を求めるより、等身大の自分にふさわしい恋を目指すとご縁を引き寄せることができそうです。カップルさんは小股で未来に向かうイメージで。

♡ツラ恋の処方箋

日々、修正する感じでいきましょう。

■月星座が「射手座」のあなた

シングルさんは「理想は理想」、「現実は現実」とちゃんと区別して恋に向き合いましょう。カップルさんは全部言っちゃわないで、お相手に伝える内容を吟味しましょう。

♡ツラ恋の処方箋

いったん考えれば、大丈夫！

■月星座が「山羊座」のあなた

シングルさんは「1人でいるのも悪くない」って思えるかも。それもいいんじゃない？ カップルさんは今、お相手との関係がよくない場合、別れたほうが幸せになれそう。

♡ツラ恋の処方箋

手放すタイミングかもしれません。

■星座が「水瓶座」のあなた

シングルさんはパートナーが欲しいなら、群れずに1人行動をするのがよさそう。カップルさんはこの時期、趣味や友人との関係より、お相手を優先しましょうか。

♡ツラ恋の処方箋

縁は自分1人でつかむもの。

■月星座が「魚座」のあなた

シングルさんは年下の方にご縁あり。自分がリードするつもりでいるといいみたい。カップルさんはこの時期、真剣に結婚について話し合うとケンカになりがち。

♡ツラ恋の処方箋

期待しすぎないくらいで、ちょうどいい。

（藤島佑雪）