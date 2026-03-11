11日（水）朝は冷え込みますが、全国的に晴れるでしょう。

＜11日（水）の天気＞

低気圧は三陸沖を離れて進み、日本付近は高気圧に覆われてきています。放射冷却が効いて朝は各地で冷え込みが強まっています。前日に大雪になった宇都宮では、明け方に-2.3℃まで気温が下がりました。午前6時時点でまだ2センチの積雪があるため、路面凍結のおそれがあります。足元や車の運転には十分注意してください。日中は全国的に日差しが届き、青空が広がるでしょう。日差しのわりにヒンヤリとした空気になりますが、花粉は非常に多く飛びそうです。午後は静岡や山梨、神奈川あたりでにわか雨やにわか雪の可能性があります。空模様の変化にご注意ください。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より寒さは和らぎますが、この時期らしい冷たい空気になるでしょう。朝からお出かけの方は厚手の上着が必要です。札幌 4℃（＋1）、仙台 9℃（＋1）、新潟 8℃（＋1）、東京 12℃（＋4）、名古屋 13℃（＋1）、大阪 12℃（＋1）、鳥取 11℃（＋3）、高知 15℃（＋3）、福岡 15℃（＋2）。

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

12日（木）も日差しがありますが、沖縄は雨が降る見込みです。九州でもにわか雨がありそうです。13日（金）は山陰で雨や雪が降り、各地で寒くなるでしょう。14日（土）以降は晴れて暖かくなりそうです。

■札幌〜名古屋12日（木）も晴れるところが多いですが、北海道オホーツク海側では大雪のおそれがあります。13日（金）は北陸で雪が降り、関東でも再び雪になる可能性があります。東京の最高気温は8℃と、真冬並みの予想です。14日（土）以降は太平洋側を中心に晴れて暖かくなるでしょう。15日（日）は北日本の日本海側で雪が降りそうですが、気温が高いため湿った雪やみぞれになる見込みです。