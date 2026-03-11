【カイロ＝村上愛衣】世界各国から企業や観光客、労働者などを引き寄せてきたペルシャ湾岸の大都市が、イランの攻撃にさらされて大きく揺れている。

不安定化した情勢が当面続く可能性があり、振り回される人々は先行きの見えない不安の中にいる。

空港で煙

「車内にいたら死んでいた」。本紙の電話取材に対し、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイでＩＴ企業を経営するレバノン人のファディ・ジョージさん（４２）は２月２８日に見た衝撃的な場面を説明した。

米国とイスラエルがイラン攻撃を始めたその日、勤務中に大きな爆発音が響いた。外に出ると、路上にとめた自分の車に何かの残骸が直撃し、フロントガラスを砕いていた。湾岸諸国の米軍施設に向けたイランによるミサイルやドローン（無人機）攻撃が始まり、ＵＡＥ軍が迎撃していた。

ジョージさんは、近隣国での事業拡大や妻子を母国から呼び寄せることも検討していたが、考え直した。「もはや湾岸諸国に安全な場所はない」と語る。

ドバイでは今月７日、国際空港敷地内に飛翔（ひしょう）体の残骸が直撃し、大きな煙が立ち上った。韓国籍のエミレーツ航空客室乗務員、洪美莉さん（２４）はサウジアラビア行きの便に乗務し、離陸前の機内でその煙を見て、乗客を急きょターミナルに戻す対応に追われた。「一刻も早く正常に戻ってほしい」と話す。

迎撃の音

ドバイをはじめ、ＵＡＥの首都アブダビやカタールの首都ドーハは成長著しい国際金融都市だ。ＵＡＥは石油、カタールは天然ガスで世界有数の埋蔵量を有する。近年は脱化石燃料の潮流を受けて、エネルギー資源に依存しない経済発展の道を模索してきた。

ドバイは観光都市としても知られる。ドバイ国際空港の年間利用客数は世界最大規模で、昨年は約９５００万人に上る。不安定な中東の中で、湾岸都市は治安の良いイメージだった。その信頼が崩れつつある。

カタール企業で働くドーハ在住の山崎祐貴さん（３６）は、「安全な国というイメージだったのに」と話す。自宅近くでミサイルを迎撃する音を何度も聞いた。危険を感じてやむを得ず、退社して帰国しようとする同僚もいるという。

外国人労働者

危険を感じながら、現地を離れられない外国人も少なくない。湾岸諸国では建設現場から交通機関の運転手、飲食店などサービス業まで、担い手は各国から集った外国人労働者だ。その割合は人口約３００万人のカタールでは９割以上、約１０００万人のＵＡＥでも８〜９割に上る。

ドーハで宅配サービスの配達員として働くインド人の男性（２６）は、月収（約２１万円）の大半を母国の家族に仕送りする。迎撃されたミサイルの残骸が落ちていく様子も目撃して恐怖を感じたが、「当たらないことを祈るばかりだ」。家族のために帰国は考えていないという。