『ばけばけ』第114回 トキ、サワと再会して…
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第114回が、12日に放送される。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第114回のあらすじ
知事（佐野史郎）に、ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になる許可をもらいに訪れたトキ（高石あかり）とヘブン。しかし、取り付く島もなく一蹴されてしまう。錦織（吉沢亮）に協力を頼もうと中学校を訪れたトキは、そこでサワ（円井わん）と再会する。やはり、錦織に断られてしまうトキ。失意の中、トキとヘブンの元に勘右衛門（小日向文世）が訪ねてくる。日本人になるヘブンに、勘右衛門は名前を考えてきたと告げる。
