「大学生が選ぶ中公新書大賞」が初めて行われ、大賞に「ポピュリズムとは何か」（水島治郎著）が選ばれた。

全国大学生活協同組合連合会が主催し、中央公論新社が協力した。全国６２大学７１店の大学生協で昨年１１月〜今年１月に行った中公新書のフェアに合わせ、大学生協のロングセラーや人気がある書籍などの候補２０作を提示。大学生や大学院生に「人に薦めたい３作」を順位付けして選んでもらい、ウェブでの投票を受けつけた。

また、候補作に限らず、お気に入りの中公新書を自分の言葉で推してもらう「推しコメント部門」も実施。３１大学から多数の応募があり、全国大学生活協同組合連合会と中公新書編集部が優秀作を選んだ。

最優秀にあたる金賞には、「教養主義の没落」（竹内洋著）について、「ずっと本読んでる自分なんか変だな、って思ってたけど６０年代とかはむしろこれが主流だったらしい！」などと書いた熊本大のハンドルネーム「小浦さん」のコメントが選ばれた。

◆大学生が選ぶ中公新書大賞

?水島治郎著「ポピュリズムとは何か」

?今井むつみ、秋田喜美著「言語の本質」

?木下是雄著「理科系の作文技術」

?麻田雅文著「日ソ戦争」

?中北浩爾著「日本共産党」