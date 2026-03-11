日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3493（+20.0　+0.58%）
ホンダ　1469（+2.5　+0.17%）
三菱ＵＦＪ　2758（+36.5　+1.34%）
みずほＦＧ　6544（+93　+1.44%）
三井住友ＦＧ　5416（+60　+1.12%）
東京海上　6186（+97　+1.59%）
ＮＴＴ　154（-0.1　-0.06%）
ＫＤＤＩ　2711（+1.5　+0.06%）
ソフトバンク　216（+1.0　+0.47%）
伊藤忠　2101（+13.5　+0.65%）
三菱商　5229（+52　+1.00%）
三井物　5981（+89　+1.51%）
武田　5757（+40　+0.70%）
第一三共　2888（+42　+1.48%）
信越化　6117（+19　+0.31%）
日立　4963（+31　+0.63%）
ソニーＧ　3427（+24　+0.71%）
三菱電　5511（+94　+1.74%）
ダイキン　19331（+106　+0.55%）
三菱重　4705（+57　+1.23%）
村田製　3711（+39　+1.06%）
東エレク　40501（+471　+1.18%）
ＨＯＹＡ　27716（+271　+0.99%）
ＪＴ　5772（+29　+0.50%）
セブン＆アイ　2131（+76　+3.70%）
ファストリ　64820（+570　+0.89%）
リクルート　6583（-15　-0.23%）
任天堂　9420（+300　+3.29%）
ソフトバンクＧ　3730（+98　+2.70%）
キーエンス（普通株）　61117（+467　+0.77%）