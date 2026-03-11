日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3493（+20.0 +0.58%）
ホンダ 1469（+2.5 +0.17%）
三菱ＵＦＪ 2758（+36.5 +1.34%）
みずほＦＧ 6544（+93 +1.44%）
三井住友ＦＧ 5416（+60 +1.12%）
東京海上 6186（+97 +1.59%）
ＮＴＴ 154（-0.1 -0.06%）
ＫＤＤＩ 2711（+1.5 +0.06%）
ソフトバンク 216（+1.0 +0.47%）
伊藤忠 2101（+13.5 +0.65%）
三菱商 5229（+52 +1.00%）
三井物 5981（+89 +1.51%）
武田 5757（+40 +0.70%）
第一三共 2888（+42 +1.48%）
信越化 6117（+19 +0.31%）
日立 4963（+31 +0.63%）
ソニーＧ 3427（+24 +0.71%）
三菱電 5511（+94 +1.74%）
ダイキン 19331（+106 +0.55%）
三菱重 4705（+57 +1.23%）
村田製 3711（+39 +1.06%）
東エレク 40501（+471 +1.18%）
ＨＯＹＡ 27716（+271 +0.99%）
ＪＴ 5772（+29 +0.50%）
セブン＆アイ 2131（+76 +3.70%）
ファストリ 64820（+570 +0.89%）
リクルート 6583（-15 -0.23%）
任天堂 9420（+300 +3.29%）
ソフトバンクＧ 3730（+98 +2.70%）
キーエンス（普通株） 61117（+467 +0.77%）
