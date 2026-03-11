東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.05 高値158.13 安値157.28
159.21 ハイブレイク
158.67 抵抗2
158.36 抵抗1
157.82 ピボット
157.51 支持1
156.97 支持2
156.66 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1611 高値1.1667 安値1.1607
1.1710 ハイブレイク
1.1688 抵抗2
1.1650 抵抗1
1.1628 ピボット
1.1590 支持1
1.1568 支持2
1.1530 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3418 高値1.3483 安値1.3412
1.3534 ハイブレイク
1.3509 抵抗2
1.3463 抵抗1
1.3438 ピボット
1.3392 支持1
1.3367 支持2
1.3321 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7785 高値0.7792 安値0.7748
0.7846 ハイブレイク
0.7819 抵抗2
0.7802 抵抗1
0.7775 ピボット
0.7758 支持1
0.7731 支持2
0.7714 ローブレイク
