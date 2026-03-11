東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.05　高値158.13　安値157.28

159.21　ハイブレイク
158.67　抵抗2
158.36　抵抗1
157.82　ピボット
157.51　支持1
156.97　支持2
156.66　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1611　高値1.1667　安値1.1607

1.1710　ハイブレイク
1.1688　抵抗2
1.1650　抵抗1
1.1628　ピボット
1.1590　支持1
1.1568　支持2
1.1530　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3418　高値1.3483　安値1.3412

1.3534　ハイブレイク
1.3509　抵抗2
1.3463　抵抗1
1.3438　ピボット
1.3392　支持1
1.3367　支持2
1.3321　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7785　高値0.7792　安値0.7748

0.7846　ハイブレイク
0.7819　抵抗2
0.7802　抵抗1
0.7775　ピボット
0.7758　支持1
0.7731　支持2
0.7714　ローブレイク